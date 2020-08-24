***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2020 15:53
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İç
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0453
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3827
En Düşük
7,2756
18:058,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 458,77
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3782
|7,3815
|% 0,62
|
|Euro
|8,7050
|8,7118
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,6208
|9,6691
|% 0,48
|
|Frank
|8,0665
|8,1151
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9615
|1,9714
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-7,96
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|0,51
|