***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın-1 DuruşuDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın-1' in durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBakım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31.05.2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYoktur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durd