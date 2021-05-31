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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

31.05.2021 15:34



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın-1 Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın-1' in durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bakım çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
31.05.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durd
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IHLGM 1,10 114.790.560 % 10,00  
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Altın Gr. 521 521 -3,56  
Cumhuriyet 3.442 3.494 -8,00  
Tam 3.424 3.510 -10,85  
Yarım 1.655 1.698 -5,24  
Çeyrek 830 849 -2,62  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 0,07  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 -0,04  
B. Petrol 69,67 69,67 0,95  
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