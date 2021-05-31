***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
31.05.2021 15:34
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın-1 Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın-1' in durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bakım çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
31.05.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durd
15:331.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:338,4882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0765
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:3310,3634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0785
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:33520,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -4,00
|Açılış
|: 520,26
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:33
|IHLGM
|1,10
|114.790.560
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.659.901
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.281.535
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.867.318
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.597.825
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|COSMO
|9,29
|143.962
|% -6,16
|
|THYAO
|13,32
|1.031.309.987
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|584.432.863
|% 0,51
|
|EREGL
|19,27
|479.641.115
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,94
|415.203.276
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|378.072.417
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|415.203.276
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.626.212
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.790.560
|% 10,00
|
|THYAO
|13,32
|1.031.309.987
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,93
|584.432.863
|% 0,51
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4861
|8,4882
|% -0,89
|
|Euro
|10,3562
|10,3634
|% -0,75
|
|Sterlin
|12,0055
|12,0657
|% -0,92
|
|Frank
|9,3949
|9,4515
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2570
|2,2683
|% -0,87
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-10,85
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,24
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|0,95
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:43XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 8, 613.00 milyon TL de
-
15:43RODRG
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 708 adet işlem
-
15:40KLMSN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 263 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, BALAT, MZHLD, TUCLK, EPLAS, IHLGM, BRMEN, CELHA, YAYLA