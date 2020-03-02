***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-31.523.149 31.523.149 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-88.622 -88.622 -88.622 -13.879.471 -13.879.471 -13.879.471 -76.565.711 -76.565.711 -90.533.804 -90.533.804Dönem Karı (Zararı)-76.565.711 -76.565.711 -76.565.711 -76.565.711Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-88.622 -88.622 -88.622 -13.879.471 -13.879.471 -13.879.471 -13.968.093 -13.968.093Sermaye Arttırımı140.000.000 129.036 140.129.036 140.129.036Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-54.546 -54.546 -54.546Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-76.565.711 76.565.711 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.277.846 -1.277.846 -1.277.846 6.305.312 6.305.312 6.305.312 -198.700.046 -198.700.046 -193.672.580 -193.672.580Dönem Karı (Zararı)-198.700.046 -198.700.046 -198.700.046 -198.700.046Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.277.846 -1.277.846 -1.277.846 6.305.312 6.305.312 6.305.312 5.027.466 5.027.466Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 55.917.637 3.845.460 3.845.460 3.845.460 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.450.555 55.458.600Dönem Karı (Zararı)-198.700.046 -76.565.711Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.960.007 129.420.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 50.986.215 17.600.388Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.257.608 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 13.257.608Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.903.152 2.907.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.335.491 2.356.893Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 567.661 550.398Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.024.639 5.556.526Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -893.542 -597.619Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 39.077.998 9.918.232Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -4.191.036 -9.482.674Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 5.031.219 5.718.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler60.941.753 130.255.579Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler186.429 -186.429Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 186.429 -186.429Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 1.536.252 6.302.486Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -7.825.936 -33.001.551Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.105 -14.059Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -50.105 -14.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-103.305.743 3.198.093Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.717.355 7.684.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.612.342 -454.699İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)486.251 -468.552İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.126.091 13.853Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.157.786 -52.303.079Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.092.868 -1.662.723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.495.244 35.561.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)833.137 71.453Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-331.859 -4.302.121İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-331.859 -4.302.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.576.556 18.603.248Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-26.188.892 17.588.505Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.387.664 1.014.743Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-141.045.782 56.052.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.343.607 -978.144Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -61.166 384.131YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.511.596 -126.363.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.397 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.228.291 -126.561.970Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -25.228.291 -126.561.970Verilen Nakit Avans ve Borçlar10 2.640.756 -399.251Alınan Faiz21 893.542 597.619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI202.720.600 78.963.694Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 140.074.490Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.074.490Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri367.751.131 147.388.137Kredilerden Nakit Girişleri6 367.751.131 147.388.137Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-162.256.181 -159.422.928Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -162.256.181 -159.422.928İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış60.161.407 -16.610.250Ödenen Faiz6 -62.935.757 -32.465.755YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.758.449 8.058.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.758.449 8.058.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.830.347 3.771.655DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.588.796 11.830.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 50.588.796 11.830.347Ticari Alacaklar33.411.291 48.159.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 9.200.823 6.891.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.210.468 41.268.378Diğer Alacaklar362.983 821.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 158.415 644.666İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 204.568 177.214Türev Araçlar27 186.429Stoklar9 100.373.863 78.473.685Peşin Ödenmiş Giderler10 1.502.055 2.594.923Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 107.830 46.664Diğer Dönen Varlıklar15 45.256.470 21.087.283ARA TOPLAM231.603.288 163.201.076TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.603.288 163.201.076DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 24.410.036 17.772.866Diğer Alacaklar305.241 305.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 305.241 305.241Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 31.937.731 33.473.983Maddi Duran Varlıklar11 1.005.058.093 1.030.909.589Kullanım Hakkı Varlıkları198.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 414.899 453.619Peşin Ödenmiş Giderler10 493.175 3.133.931Ertelenmiş Vergi Varlığı24 41.662.314 33.848.774TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.104.479.608 1.119.898.003TOPLAM VARLIKLAR1.336.082.896 1.283.099.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 198.299.130 65.118.073Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 86.014.568 88.317.172Ticari Borçlar63.685.059 113.371.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 3.404.060 4.222.135İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 60.280.999 109.149.204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.439.543 1.606.406Diğer Borçlar61.150.619 1.067.396İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 60.241.406 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 909.213 987.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.521.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.856.201 1.643.882ARA TOPLAM413.445.120 281.646.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER413.445.120 281.646.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 614.037.148 502.336.656Uzun Vadeli Karşılıklar18.200.825 15.043.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 14.180.618 11.591.426Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.020.207 3.452.546TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER632.237.973 517.380.628TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.045.683.093 799.026.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar290.399.803 484.072.383Ödenmiş Sermaye16 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.917.637 57.195.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.917.637 57.195.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 57.547.395 57.547.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.629.758 -351.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.845.460 -2.459.852Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.845.460 -2.459.852Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 3.845.460 -2.459.852Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.985.662 25.580.049Net Dönem Karı veya Zararı-198.700.046 -76.565.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR290.399.803 484.072.383TOPLAM KAYNAKLAR1.336.082.896 1.283.099.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 237.007.484 285.553.613Satışların Maliyeti17 -268.786.379 -207.327.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-31.778.895 78.226.553BRÜT KAR (ZARAR)-31.778.895 78.226.553Genel Yönetim Giderleri18 -17.232.453 -16.665.964Pazarlama Giderleri18 -44.874.877 -23.167.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 20.323.756 22.839.548Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -23.413.049 -20.582.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-96.975.518 40.650.025Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 943.647 611.678Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -1.536.252 -6.302.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-97.568.123 34.959.217Finansman Gelirleri22 730.343 20.137.022Finansman Giderleri23 -109.688.202 -164.663.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-206.525.982 -109.567.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.825.936 33.001.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 7.825.936 33.001.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-198.700.046 -76.565.711DÖNEM KARI (ZARARI)-198.700.046 -76.565.711Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-198.700.046 -76.565.711Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 25 -0,49680000 -0,25110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.277.846 -88.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.597.308 -110.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler319.462 22.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 319.462 22.156Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.305.312 -13.879.471Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.637.170 -14.609.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 6.637.170 -14.609.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-331.858 730.498Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi16 -331.858 730.498DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.027.466 -13.968.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-193.672.580 -90.533.804Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-193.672.580 -90.533.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823665BIST