***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 19:13
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-198.700.046 198.700.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.524 -846.524 -8.407.083 -9.253.607 -93.158.625 -93.158.625 -102.412.232 -102.412.232
Dönem Karı (Zararı)
-93.158.625 -93.158.625 -93.158.625 -93.158.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.524 -846.524 -8.407.083 -9.253.607 -9.253.607 -9.253.607
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.476.282 55.071.113 -4.561.623 50.509.490 20.177.875 -249.685.708 -93.158.625 -342.844.333 187.987.571 187.987.571
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-348.458.900 348.458.900 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.430 -92.203.000 -92.203.000 -14.348.571 -14.348.571
Dönem Karı (Zararı)
-92.203.000 -92.203.000 -92.203.000 -92.203.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.430 77.854.429 77.854.429
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -3.849.705 53.697.690 92.540.176 146.237.867 20.177.875 -598.144.608 -92.203.000 -690.347.608 -63.787.328 -63.787.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.695.503 18.500.202
Dönem Karı (Zararı)
-92.203.000 -93.158.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
119.742.813 76.873.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 12.159.255 12.880.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 -10.357.166
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 -10.357.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.824.732 965.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.643.469 873.405
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 181.263 91.839
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.018.185 13.352.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.066 -234.766
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 16.657.883 13.383.186
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -3.857.769 -2.065.159
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 3.300.137 2.269.417
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
88.050.489 57.445.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 2.472.642 248.057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
565.850 2.339.118
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.103.510 35.426.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.056.772 -28.252.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.958 -534.905
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.724 -308.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.234 -226.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.838.025 18.793.755
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.946.523 -13.258.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.629.448 67.820.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.638.987 758.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.151.920 442.477
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.151.920 442.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.858.287 -10.344.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.976.139 -10.974.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.117.852 630.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.436.303 19.141.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.732.864 -624.095
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.936 -17.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-641.654 -684.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.809 -542.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -720.809 -542.986
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.909 -376.593
Alınan Faiz
82.064 234.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.585.184 -31.762.411
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.662.186 140.151.725
Kredilerden Nakit Girişleri
83.662.186 140.151.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.626.119 -95.335.041
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.626.119 -95.335.041
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
49.207.000 -60.241.406
Ödenen Faiz
-16.657.883 -16.337.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.639.033 -13.947.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.639.033 -13.947.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.388.475 50.588.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.027.508 36.641.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 59.027.508 3.388.475
Ticari Alacaklar
104.382.946 64.626.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 38.048.158 18.547.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 66.334.788 46.078.753
Diğer Alacaklar
465.872 552.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 133.773 139.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
332.099 413.333
Stoklar
8 95.057.252 117.546.937
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.762.462 6.815.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 94.522 86.586
Diğer Dönen Varlıklar
57.518.674 50.519.962
ARA TOPLAM
331.309.236 243.537.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.309.236 243.537.040
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4,21 117.772.897 34.734.523
Diğer Alacaklar
302.715 302.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.715 302.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 22.272.074 24.744.716
Maddi Duran Varlıklar
10 950.240.444 961.588.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
802.589 882.758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 363.920 374.118
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.909 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 47.970.029 52.429.793
Diğer Duran Varlıklar
0 11.822.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.139.727.577 1.086.880.076
TOPLAM VARLIKLAR
1.471.036.813 1.330.417.116
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 327.515.230 313.761.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 214.673.828 113.341.142
Ticari Borçlar
181.058.526 163.286.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 8.273.584 13.018.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 172.784.942 150.268.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.678.644 2.039.657
Diğer Borçlar
67.731.143 17.912.250
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 65.992.000 16.785.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.739.143 1.127.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
63.069 3.451.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.190.312 2.531.421
ARA TOPLAM
797.910.752 616.324.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
797.910.752 616.324.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 714.293.500 742.293.634
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.619.889 21.237.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 17.557.348 16.356.712
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.062.541 4.881.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
736.913.389 763.531.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.534.824.141 1.379.855.873
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-63.787.328 -49.438.757
Ödenmiş Sermaye
13 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.237.866 68.383.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.697.690 54.729.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.849.705 -2.817.680
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
92.540.176 13.653.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-598.144.608 -249.685.708
Net Dönem Karı veya Zararı
-92.203.000 -348.458.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-63.787.328 -49.438.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.471.036.813 1.330.417.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 161.857.299 114.547.612
Satışların Maliyeti
14 -123.248.204 -102.596.437
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.609.095 11.951.175
BRÜT KAR (ZARAR)
38.609.095 11.951.175
Genel Yönetim Giderleri
-6.552.208 -4.011.920
Pazarlama Giderleri
-23.114.133 -22.870.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 9.248.664 6.502.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -15.766.539 -8.089.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.424.879 -16.518.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
82.066 234.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -2.472.642 -248.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.303 -16.531.660
Finansman Gelirleri
16 258.230 186.600
Finansman Giderleri
16 -91.929.683 -74.474.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-91.637.150 -90.819.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-565.850 -2.339.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -565.850 -2.339.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.203.000 -93.158.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.203.000 -93.158.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-92.203.000 -93.158.625
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -0,23050000 -0,23290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
77.854.429 -9.253.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.290.031 -1.058.155
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
83.038.374 -8.849.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.893.914 654.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
258.006 211.631
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-4.151.920 442.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.854.429 -9.253.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.348.571 -102.412.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.348.571 -102.412.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933650
BIST