***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-198.700.046 198.700.046 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-846.524 -846.524 -8.407.083 -9.253.607 -93.158.625 -93.158.625 -102.412.232 -102.412.232Dönem Karı (Zararı)-93.158.625 -93.158.625 -93.158.625 -93.158.625Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-846.524 -846.524 -8.407.083 -9.253.607 -9.253.607 -9.253.607Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.476.282 55.071.113 -4.561.623 50.509.490 20.177.875 -249.685.708 -93.158.625 -342.844.333 187.987.571 187.987.571Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-348.458.900 348.458.900 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.430 -92.203.000 -92.203.000 -14.348.571 -14.348.571Dönem Karı (Zararı)-92.203.000 -92.203.000 -92.203.000 -92.203.000Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.430 77.854.429 77.854.429Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -3.849.705 53.697.690 92.540.176 146.237.867 20.177.875 -598.144.608 -92.203.000 -690.347.608 -63.787.328 -63.787.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.695.503 18.500.202Dönem Karı (Zararı)-92.203.000 -93.158.625Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler119.742.813 76.873.685Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 12.159.255 12.880.027Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.348.340 -10.357.166Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.348.340 -10.357.166Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.824.732 965.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.643.469 873.405Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 181.263 91.839Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.018.185 13.352.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-82.066 -234.766Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 16.657.883 13.383.186Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 -3.857.769 -2.065.159Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 3.300.137 2.269.417Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler88.050.489 57.445.727Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 2.472.642 248.057Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler565.850 2.339.118Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.103.510 35.426.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.056.772 -28.252.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler86.958 -534.905İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.724 -308.282İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)81.234 -226.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler23.838.025 18.793.755Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.946.523 -13.258.104Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.629.448 67.820.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.638.987 758.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.151.920 442.477İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.151.920 442.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.858.287 -10.344.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.976.139 -10.974.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.117.852 630.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.436.303 19.141.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.732.864 -624.095Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.936 -17.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-641.654 -684.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-720.809 -542.986Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -720.809 -542.986Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.909 -376.593Alınan Faiz82.064 234.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.585.184 -31.762.411Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri83.662.186 140.151.725Kredilerden Nakit Girişleri83.662.186 140.151.725Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.626.119 -95.335.041Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.626.119 -95.335.041İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış49.207.000 -60.241.406Ödenen Faiz-16.657.883 -16.337.689YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.639.033 -13.947.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.639.033 -13.947.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.388.475 50.588.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 59.027.508 36.641.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 59.027.508 3.388.475Ticari Alacaklar104.382.946 64.626.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,19 38.048.158 18.547.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 66.334.788 46.078.753Diğer Alacaklar465.872 552.830İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 133.773 139.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar332.099 413.333Stoklar8 95.057.252 117.546.937Peşin Ödenmiş Giderler9 14.762.462 6.815.939Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 94.522 86.586Diğer Dönen Varlıklar57.518.674 50.519.962ARA TOPLAM331.309.236 243.537.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR331.309.236 243.537.040DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4,21 117.772.897 34.734.523Diğer Alacaklar302.715 302.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar302.715 302.715Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 22.272.074 24.744.716Maddi Duran Varlıklar10 950.240.444 961.588.523Kullanım Hakkı Varlıkları802.589 882.758Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 363.920 374.118Peşin Ödenmiş Giderler9 2.909 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 47.970.029 52.429.793Diğer Duran Varlıklar0 11.822.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.139.727.577 1.086.880.076TOPLAM VARLIKLAR1.471.036.813 1.330.417.116KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 327.515.230 313.761.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 214.673.828 113.341.142Ticari Borçlar181.058.526 163.286.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 19 8.273.584 13.018.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 172.784.942 150.268.676Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.678.644 2.039.657Diğer Borçlar67.731.143 17.912.250İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 65.992.000 16.785.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.739.143 1.127.250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler63.069 3.451.706Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.190.312 2.531.421ARA TOPLAM797.910.752 616.324.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER797.910.752 616.324.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 714.293.500 742.293.634Uzun Vadeli Karşılıklar22.619.889 21.237.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 17.557.348 16.356.712Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 5.062.541 4.881.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER736.913.389 763.531.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.534.824.141 1.379.855.873ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-63.787.328 -49.438.757Ödenmiş Sermaye13 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.237.866 68.383.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53.697.690 54.729.715Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.547.395 57.547.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.849.705 -2.817.680Diğer Kazançlar (Kayıplar)92.540.176 13.653.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-598.144.608 -249.685.708Net Dönem Karı veya Zararı-92.203.000 -348.458.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-63.787.328 -49.438.757TOPLAM KAYNAKLAR1.471.036.813 1.330.417.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 161.857.299 114.547.612Satışların Maliyeti14 -123.248.204 -102.596.437TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.609.095 11.951.175BRÜT KAR (ZARAR)38.609.095 11.951.175Genel Yönetim Giderleri-6.552.208 -4.011.920Pazarlama Giderleri-23.114.133 -22.870.963Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 9.248.664 6.502.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -15.766.539 -8.089.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.424.879 -16.518.369Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler82.066 234.766Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -2.472.642 -248.057FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.303 -16.531.660Finansman Gelirleri16 258.230 186.600Finansman Giderleri16 -91.929.683 -74.474.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-91.637.150 -90.819.507Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-565.850 -2.339.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -565.850 -2.339.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-92.203.000 -93.158.625DÖNEM KARI (ZARARI)-92.203.000 -93.158.625Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-92.203.000 -93.158.625Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -0,23050000 -0,23290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar77.854.429 -9.253.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.290.031 -1.058.155Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları83.038.374 -8.849.560Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.893.914 654.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi258.006 211.631Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-4.151.920 442.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.854.429 -9.253.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.348.571 -102.412.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-14.348.571 -102.412.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933650BIST