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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2020 19:23
GÜNCEL HABERLER



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 17.06.2020
Genel Kurul Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Saati 10:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batısöke Genel Kurul Çağrı Gündem Maddeleri Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Batısöke 1.3.1. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 10:15 ' te Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851690


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RTALB 40,08 226.977.800 % 9,99  
DOAS 14,88 139.363.163 % 9,98  
SNPAM 8,71 6.229.561 % 9,97  
UZERB 4,86 306.831 % 9,95  
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Tam 2.539 2.554 4,50  
Yarım 1.237 1.248 4,10  
Çeyrek 620 625 2,00  
Gümüş.Ons 17,56 17,60 0,13  
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