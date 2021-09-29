***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 29.09.2021Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİRGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Batısöke A Grubu Gündem Vekalaetname Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 26 Ekim 2021 Salı günü saat 10:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965795BIST