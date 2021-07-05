***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.07.2021 13:57
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında, Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla, Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946140
BIST
15:281.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:288,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:2810,2873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:28498,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 498,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:28
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.709.749
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.383.495
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.069.844
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|63.915.357
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|788.602.962
|% 1,89
|
|GARAN
|8,52
|546.794.720
|% 1,43
|
|KOZAL
|110,20
|461.053.117
|% -2,30
|
|SASA
|29,32
|424.193.050
|% 2,45
|
|ARCLK
|32,64
|285.481.270
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,22
|162.047.050
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.423.458
|% 4,96
|
|GARAN
|8,52
|546.794.720
|% 1,43
|
|THYAO
|14,00
|788.602.962
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|138.647.285
|% 6,85
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6610
|8,6653
|% -0,16
|
|Euro
|10,2823
|10,2873
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9667
|12,0267
|% -0,02
|
|Frank
|9,3630
|9,4194
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3037
|2,3153
|% -0,16
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,11
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:41DOAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 120, 732 adet işlem
-
15:40AVGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 387, 057 adet işlem
-
15:39ERBOS
Yüzde 4.46 oranında artışla 142.80 lira fiyatla işlem gören hissede 940, 395 adet işlem
-
15:38XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 7, 705.00 milyon TL de
-
15:38BIOEN
Yüzde 8.27 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 555, 157 adet işlem