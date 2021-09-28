***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 18:35
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.' nin uzun vadeli ulusal notunu "BB (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "B (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB-", kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965605
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8944
En Düşük
8,8287
18:0510,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0450
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05494,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 494,68
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8875
|8,8902
|% 0,22
|
|Euro
|10,3256
|10,3341
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9100
|11,9698
|% -0,47
|
|Frank
|9,4844
|9,5415
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3633
|2,3752
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-3,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|-0,12
|