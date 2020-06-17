***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17 Haziran 2020 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU ve Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN ‘ ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851725BIST