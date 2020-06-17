***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 21:14
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17 Haziran 2020 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU ve Sayın Mustafa Teoman GÜRGAN ‘ ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851725
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05379,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,44
|Açılış
|: 379,85
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5510
|8,5939
|% -0,39
|
|Frank
|7,1774
|7,2206
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,49
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|5,00
|
|Tam
|2.536
|2.551
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|2,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,26
|
Seans Raporu
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