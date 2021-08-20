***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetimince aşağıdaki atamaların yapılmasına karar verilmiştir:Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Akif Geçer,Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Sayın Arif Alp Dündar.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959796BIST