***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET MUSTAFA BÜKEY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.05.1997 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET BÜLENT EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 29.04.2011 İcrada Görevli Değil GENEL SEKRETER Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yöentim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 21.10.1993 İcrada Görevli Değil BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -FATMA MELTEM GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2001 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİSÜLÜN İLKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2002 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNECİP TERZİBAŞIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Görevli Üye, İcra Kurulu Başkanı, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır İCRA KURULU BAŞKANIFEYYAZ ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-İCRA KURULU ÜYESİ Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKEMAL GREBENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.07.2011 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİBEGÜM EGELİ BURSALIGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2016 İcrada Görevli Değil ÜYE Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.07.2020 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Bağımsız Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIMUSTAFA TEOMAN GÜRGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.07.2020 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Bağımsız Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864700BIST