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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.08.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeşim Devrim YALÇIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0 232 478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 701424-209152-307021
Adil ULUDAĞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM ÜYESİ 19.08.2020 0 232 478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869985


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POLTK 176,00 214.283 % 10,00  
ARTI 2,97 1.156.990 % 10,00  
MZHLD 15,84 269.549 % 10,00  
QNBFL 146,40 12.298.685 % 9,99  
QNBFB 78,75 31.054.494 % 9,99  
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Euro 8,6548 8,6737 % -1,49  
Sterlin 9,4922 9,5398 % -2,42  
Frank 7,9057 7,9533 % -2,66  
Riyal 1,9199 1,9295 % -2,01  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 -36,27  
Altın Gr. 458 458 -16,77  
Cumhuriyet 3.104 3.151 -50,00  
Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 27,27 27,30 -0,38  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,20  
B. Petrol 45,01 45,01 -0,45  
Seans Raporu 17:56
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