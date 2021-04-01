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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 16:35



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeşim Devrim YALÇIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0 232 478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI-TÜREV VE ARAÇLAR LİSANSI-KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 701424-209152-307021-915147
Adil ULUDAĞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM ÜYESİ 19.08.2020 0 232 478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922629


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SAYAS 31,94 69.214.150 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.016.147 % 9,99  
NIBAS 19,04 7.684.436 % 9,99  
JANTS 751,90 8.362.632 % 9,99  
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Riyal 2,1628 2,1736 % -1,26  
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Altın Ons 1.724 1.724 16,50  
Altın Gr. 450 450 -1,91  
Cumhuriyet 2.980 3.025 0,00  
Tam 2.965 3.042 0,06  
Yarım 1.433 1.471 0,02  
Çeyrek 719 736 0,01  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,26  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,03  
B. Petrol 64,06 64,06 1,32  
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