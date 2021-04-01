***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 16:35
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeşim Devrim YALÇIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0 232 478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI-TÜREV VE ARAÇLAR LİSANSI-KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 701424-209152-307021-915147
Adil ULUDAĞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM ÜYESİ 19.08.2020 0 232 478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922629
BIST
16:371.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 26,48
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:378,1479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0920
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:379,6185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0501
|Açılış
|: 9,5400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5507
16:37451,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 451,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.214.150
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.016.147
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.684.436
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.362.632
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.557.479
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,98
|3.525.884.485
|% 4,33
|
|FROTO
|205,40
|938.373.661
|% 6,26
|
|BJKAS
|9,16
|816.225.995
|% 9,96
|
|SASA
|46,14
|801.296.940
|% 2,26
|
|KOZAL
|120,20
|739.166.051
|% 1,01
|
|GARAN
|6,98
|3.525.884.485
|% 4,33
|
|SKBNK
|1,23
|266.290.186
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,91
|274.938.341
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|182.126.332
|% 2,96
|
|GSRAY
|4,05
|409.920.368
|% 9,76
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1427
|8,1479
|% -1,12
|
|Euro
|9,5989
|9,6185
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,2026
|11,2588
|% -1,06
|
|Frank
|8,5844
|8,6361
|% -1,26
|
|Riyal
|2,1628
|2,1736
|% -1,26
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,06
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,02
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,32
|