***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.09.2021 10:06
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
CELAL SARGUT İşletme Müdürü Bakım Müdürü
ERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım Müdürü
ALİ SERDAR KOÇ Üretim Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963092
BIST
12:521.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:528,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:529,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0107
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:52487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,49
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YEOTK
|35,42
|53.850.349
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.676.089
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.299.103
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.141.681
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.066.255
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,29
|11.184.996
|% -4,51
|
|TGSAS
|18,70
|8.912.206
|% -3,81
|
|EUHOL
|3,18
|9.024.807
|% -3,64
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|14.720.994
|% -3,35
|
|GARAN
|9,60
|817.349.842
|% 0,42
|
|THYAO
|12,57
|308.538.856
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|285.180.433
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|251.778.031
|% -0,82
|
|FROTO
|173,40
|194.005.740
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|285.180.433
|% -0,39
|
|GARAN
|9,60
|817.349.842
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,86
|81.983.603
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|251.778.031
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,72
|165.948.325
|% -0,35
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4243
|8,4297
|% -0,09
|
|Euro
|9,9763
|9,9824
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,6523
|11,7108
|% 0,09
|
|Frank
|9,1628
|9,2180
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2394
|2,2506
|% -0,15
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,22
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,58
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|1,00
|