***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2021 09:31
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜLANT CANDAŞ İcra Kurulu Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Başkanı
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
CELAL SARGUT İşletme Müdürü Bakım Müdürü
ERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966770
BIST
13:481.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:488,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:4810,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:48499,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,91
|Açılış
|: 499,93
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:48
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.281.519
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.495.868
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,48
|98.868.382
|% 9,40
|
|BIOEN
|24,30
|169.456.560
|% -10,00
|
|KARYE
|14,92
|67.679.181
|% -9,58
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,55
|12.586.433
|% -7,74
|
|YUNSA
|15,62
|12.717.563
|% -7,41
|
|MAREN
|10,56
|789.305.495
|% 5,07
|
|GARAN
|9,27
|774.125.108
|% 0,54
|
|THYAO
|14,08
|577.455.374
|% 1,51
|
|TUPRS
|117,80
|497.080.787
|% 1,55
|
|SISE
|8,15
|295.695.067
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,00
|110.315.997
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|774.125.108
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,38
|188.368.243
|% 0,00
|
|MAREN
|10,56
|789.305.495
|% 5,07
|
|ALBRK
|1,81
|94.495.868
|% 9,70
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8470
|8,8613
|% 0,16
|
|Euro
|10,2737
|10,2835
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0276
|12,0879
|% 0,13
|
|Frank
|9,5134
|9,5707
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3538
|2,3656
|% 0,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,02
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|0,48
|