***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında1. Yönetim Kurulu görev bölümünde yapılan görüşmeler sonucunda, Mehmet Mustafa BÜKEY 'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent EGELİ 'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Necip TERZİBAŞIOĞLU 'nun mevcut görevlerini devam ettirmek üzere Yönetim Kurulu Görevli Üyesi olarak seçilmesine,2. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri 'ne bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Mustafa Teoman GÜRGAN ve Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU 'un seçilmelerine,3. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri 'ne, komite başkanlığını Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU yapmak üzere Kemal GREBENE ve Yeşim Devrim YALÇIN 'ın seçilmelerine,4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri 'ne komite başkanlığını Mustafa Teoman GÜRGAN yapmak üzere Fatma Meltem GÜNEL ve Begüm EGELİ BURSALIGİL 'in seçilmelerine,5. İcra Kurulu'nun Necip TERZİBAŞIOĞLU, Mutlu Can GÜNEL, Kamil GREBENE, Volkan BÜKEY ve Yıldız EGELİ YAVUZ ‘dan oluşmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863668BIST