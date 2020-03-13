***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:40
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828064
BIST
10:2693.297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -342,24
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:266,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0352
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2763
10:267,0318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0228
10:26322,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,66
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,19
|5.187.620
|% 7,16
|
|DEVA
|11,25
|3.524.730
|% 5,83
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,02
|159.873.529
|% -1,40
|
|THYAO
|8,44
|133.242.444
|% -0,47
|
|GARAN
|8,92
|84.259.244
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,14
|50.687.205
|% 0,47
|
|AKBNK
|6,38
|44.622.626
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,14
|50.687.205
|% 0,47
|
|TSKB
|0,93
|18.828.552
|% 1,09
|
|KARSN
|1,26
|20.985.158
|% -0,79
|
|KRDMD
|1,98
|32.525.336
|% -1,00
|
|THYAO
|8,44
|133.242.444
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8955
|7,9351
|% -0,20
|
|Frank
|6,6405
|6,6805
|% -0,34
|
|Riyal
|1,6740
|1,6824
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,62
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|0,86
|