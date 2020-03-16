***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:17
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829379
BIST
16:0888.127
En Yüksek
|Değişim
|: -7,82%
|| -7.478,34
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.969
16:086,4174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0879
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4181
En Düşük
6,2780
16:087,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1164
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:08300,54
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -10,85
|Açılış
|: 300,54
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|82.307.338
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,13
|11.237.408
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,26
|832.786
|% 3,13
|
|VKING
|3,66
|8.471.280
|% 2,52
|
|ORGE
|3,33
|1.766.263
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.113.707
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|24.597.490
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.692.839
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.549.840
|% -10,00
|
|ASELS
|23,10
|536.146.287
|% -9,27
|
|THYAO
|8,35
|475.934.452
|% -8,64
|
|GARAN
|8,24
|399.760.975
|% -8,55
|
|ECILC
|3,66
|207.208.047
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|147.182.362
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|93.690.698
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.151.463
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|147.182.362
|% -6,33
|
|KRDMD
|1,91
|116.886.235
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,12
|68.449.725
|% -6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8490
|7,8884
|% 1,31
|
|Frank
|6,7582
|6,7989
|% 1,99
|
|Riyal
|1,7035
|1,7120
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-67,72
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.014
|2.068
|-55,46
|
|Yarım
|974
|1.000
|-26,83
|
|Çeyrek
|488
|500
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|-0,49
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|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-3,49
|
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