***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:32
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839750
BIST
11:4998.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.158,38
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:496,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:497,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:49380,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,70
|Açılış
|: 380,93
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.919.690
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|RTALB
|13,91
|3.689.238
|% 9,96
|
|BIZIM
|14,79
|41.600.219
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.856.579
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,52
|5.772.632
|% -5,26
|
|SNGYO
|0,95
|13.007.285
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,21
|63.613
|% -3,91
|
|MEGAP
|2,21
|63.613
|% -3,91
|
|GARAN
|8,29
|227.469.992
|% 1,34
|
|GSRAY
|2,70
|193.406.074
|% 6,30
|
|DOHOL
|1,85
|191.519.206
|% 7,56
|
|ECILC
|4,71
|173.225.411
|% 1,29
|
|THYAO
|10,48
|125.002.817
|% 0,48
|
|DOHOL
|1,85
|191.519.206
|% 7,56
|
|KARSN
|1,58
|124.842.037
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|193.406.074
|% 6,30
|
|ODAS
|1,64
|67.489.058
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,02
|80.875.990
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5783
|8,6214
|% 0,35
|
|Frank
|7,1662
|7,2094
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8462
|1,8555
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,35
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.504
|20,30
|
|Tam
|2.509
|2.569
|20,80
|
|Yarım
|1.223
|1.254
|10,10
|
|Çeyrek
|613
|627
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|17,48
|17,48
|-1,85
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