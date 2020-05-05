***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:30
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842568
BIST
13:5398.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -284,69
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
13:537,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
13:537,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
13:53386,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 386,59
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.324.700
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.618.889
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|269.701
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.075.121
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|474.620
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|116.960
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|809.595
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|245.550
|% -9,49
|
|ETILR
|2,48
|348.346
|% -8,49
|
|ULUUN
|10,55
|305.396.330
|% -7,70
|
|ULUUN
|10,55
|305.396.330
|% -7,70
|
|PGSUS
|54,10
|280.471.016
|% -2,52
|
|TKNSA
|7,24
|89.451.245
|% 6,31
|
|ODAS
|1,80
|86.486.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|85.471.341
|% 0,93
|
|IHLGM
|1,08
|85.471.341
|% 0,93
|
|ODAS
|1,80
|86.486.011
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,55
|305.396.330
|% -7,70
|
|HLGYO
|1,39
|12.186.728
|% 0,00
|
|CUSAN
|3,00
|21.486.575
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7866
|8,8306
|% 0,56
|
|Frank
|7,2639
|7,3077
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8796
|1,8890
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-1,87
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|1,60
|
|Tam
|2.550
|2.589
|1,60
|
|Yarım
|1.237
|1.265
|0,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,29
|29,29
|2,09
|