***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 15:06
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861167
BIST
16:50118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 356,92
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:506,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:507,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:50408,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,44
|Açılış
|: 408,24
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|85.705.077
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|187.689.180
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.402.403
|% 10,00
|
|KENT
|1.827,50
|84.444.486
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|DERAS
|6,16
|56.031.362
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,16
|139.745.739
|% -8,43
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|YAPRK
|15,50
|22.851.885
|% -4,85
|
|EKGYO
|2,36
|4.341.439.499
|% 4,42
|
|ASELS
|33,32
|1.402.107.139
|% 3,03
|
|GARAN
|7,99
|823.574.605
|% 0,63
|
|AFYON
|4,63
|617.837.560
|% -0,64
|
|PETKM
|4,27
|529.271.885
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,36
|4.341.439.499
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,74
|264.572.394
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,09
|460.372.108
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|246.152.844
|% -1,15
|
|AFYON
|4,63
|617.837.560
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6786
|8,7221
|% 0,24
|
|Frank
|7,3299
|7,3740
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
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