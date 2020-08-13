***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 17:53
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868704
BIST
17:391.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:397,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:398,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:39458,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,93
|Açılış
|: 458,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:39
|MSGYO
|4,18
|39.610.347
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.861.843
|% 9,98
|
|AKYHO
|5,51
|85.001.448
|% 9,98
|
|RALYH
|17,90
|9.042.589
|% 9,95
|
|FADE
|4,23
|6.715.100
|% 9,87
|
|KLGYO
|9,31
|40.747.378
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,79
|166.714.751
|% -9,65
|
|RTALB
|43,32
|684.796.812
|% -9,18
|
|ASELS
|17,66
|1.087.881.938
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,80
|1.009.376.753
|% 1,35
|
|GUSGR
|6,04
|963.849.615
|% -0,82
|
|THYAO
|11,21
|952.090.056
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|KARSN
|3,27
|854.482.804
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,85
|742.416.020
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|371.929.202
|% 0,66
|
|ODAS
|2,49
|435.726.160
|% -1,58
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3138
|7,3198
|% -0,19
|
|Euro
|8,6637
|8,6765
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,5828
|9,6309
|% 0,58
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9491
|1,9588
|% -0,03
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|32,96
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|9,68
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|4,68
|
|Çeyrek
|734
|751
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|-0,19
|