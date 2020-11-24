***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 12:33
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889714
BIST
16:531.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:537,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:539,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1301
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:53463,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,45
|Açılış
|: 463,19
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EGEEN
|1.712,70
|308.171.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.680.967
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.631.046
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.919
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,62
|1.659.772.547
|% -7,22
|
|THYAO
|11,84
|1.460.616.356
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|TSKB
|2,58
|955.330.976
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,51
|561.625.213
|% 2,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9793
|7,9837
|% 1,22
|
|Euro
|9,4608
|9,4681
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,5843
|10,6374
|% 1,07
|
|Frank
|8,6972
|8,7496
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1179
|2,1285
|% 1,01
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,26
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,65
|46,65
|0,61
|