***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:56
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892250
BIST
12:171.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:177,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:179,4970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:17468,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 468,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:15
|AKFGY
|4,73
|20.575.109
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.715.599
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.262
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.212.141
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,78
|19.007.653
|% -5,93
|
|BSOKE
|2,64
|242.741.152
|% -5,04
|
|EREGL
|13,44
|1.025.966.982
|% -0,07
|
|SISE
|7,09
|965.721.801
|% -0,56
|
|PETKM
|4,88
|895.271.034
|% -0,20
|
|SELEC
|18,17
|739.125.468
|% 0,06
|
|KRDMD
|5,17
|661.112.985
|% -1,15
|
|PETKM
|4,88
|895.271.034
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|283.908.211
|% 1,46
|
|SISE
|7,09
|965.721.801
|% -0,56
|
|KRDMD
|5,17
|661.112.985
|% -1,15
|
|ODAS
|3,61
|409.851.714
|% 1,69
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8268
|7,8296
|% 0,13
|
|Euro
|9,4918
|9,4972
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4734
|10,5259
|% 0,61
|
|Frank
|8,7773
|8,8302
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% 0,11
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-9,26
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-11,06
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,35
|
|Çeyrek
|749
|767
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,39
|49,39
|0,55
|
Seans Raporu
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