***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 11:25
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892263
BIST
11:401.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:407,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:409,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:40468,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,66
|Açılış
|: 468,51
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:38
|AKFGY
|4,73
|16.075.148
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.556.870
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.072.670
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.057.064
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,57
|164.980.254
|% -7,55
|
|IZMDC
|17,75
|16.552.274
|% -6,08
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,52
|928.915.043
|% 0,52
|
|PETKM
|4,90
|825.320.630
|% 0,20
|
|SISE
|7,17
|748.518.019
|% 0,56
|
|SELEC
|19,02
|526.251.339
|% 4,74
|
|KRDMD
|5,24
|511.506.076
|% 0,19
|
|PETKM
|4,90
|825.320.630
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,07
|240.951.196
|% 0,98
|
|SISE
|7,17
|748.518.019
|% 0,56
|
|ODAS
|3,63
|360.378.268
|% 2,25
|
|KRDMD
|5,24
|511.506.076
|% 0,19
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8224
|7,8283
|% 0,12
|
|Euro
|9,4933
|9,4990
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,4565
|10,5090
|% 0,45
|
|Frank
|8,7735
|8,8264
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0790
|2,0894
|% 0,06
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-8,17
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,36
|49,36
|0,52
|
Seans Raporu
11:38
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