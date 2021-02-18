***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 15:11
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910798
BIST
15:331.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,72
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:336,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:338,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:33398,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,65
|Açılış
|: 398,18
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:33
|DMSAS
|8,36
|40.152.568
|% 10,00
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.728.393
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.313.501
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|SONME
|87,75
|9.187.229
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|71.070.195
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,94
|3.055.622.290
|% 2,95
|
|SASA
|49,60
|2.283.861.745
|% 9,54
|
|KOZAL
|146,40
|1.282.044.072
|% 2,88
|
|GARAN
|9,54
|1.193.128.119
|% -0,10
|
|THYAO
|12,51
|1.184.801.691
|% 2,54
|
|HALKB
|5,94
|3.055.622.290
|% 2,95
|
|VAKBN
|4,47
|964.673.015
|% -1,32
|
|ODAS
|4,15
|788.346.983
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,50
|258.244.437
|% 0,67
|
|PETKM
|5,15
|725.465.597
|% 1,98
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9414
|6,9433
|% -0,33
|
|Euro
|8,3949
|8,4005
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,6597
|9,7081
|% 0,35
|
|Frank
|7,7155
|7,7620
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% -0,19
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,33
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-19,00
|
|Tam
|2.635
|2.701
|-20,41
|
|Yarım
|1.273
|1.307
|-9,88
|
|Çeyrek
|639
|653
|-4,94
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,30
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:44SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 102, 479 adet işlem
-
15:43ASUZU
Yüzde 4.17 oranında artışla 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 505, 213 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 52 artarak (% 0.78 ) 1, 624
-
15:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse HALKB, SASA, KOZAL
-
15:42XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 24, 707.00 milyon TL de