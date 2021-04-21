***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:16
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929841
BIST
11:431.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,44
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:438,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:439,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:43466,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,61
|Açılış
|: 466,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:42
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.279.596
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|71.008.435
|% 9,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.266.274
|% -10,00
|
|ODAS
|2,47
|160.953.606
|% -9,19
|
|ANELE
|4,50
|52.270.805
|% -9,09
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,44
|636.104.828
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|418.239.400
|% -1,55
|
|EREGL
|18,22
|350.552.383
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,13
|272.003.837
|% -0,97
|
|KOZAL
|108,50
|204.344.531
|% -0,46
|
|PETKM
|6,44
|636.104.828
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|200.740.736
|% -1,89
|
|ODAS
|2,47
|160.953.606
|% -9,19
|
|EKGYO
|1,84
|110.975.914
|% 0,00
|
|GARAN
|6,98
|418.239.400
|% -1,55
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1396
|8,1442
|% 0,46
|
|Euro
|9,7921
|9,7996
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,3135
|11,3702
|% 0,38
|
|Frank
|8,8420
|8,8952
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1650
|2,1758
|% 0,43
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|