***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:01
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950338
BIST
16:501.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,76
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.359
16:508,6340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0241
|Açılış
|: 75,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 75,5500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
16:5010,2571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0355
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
10,3153
En Düşük
10,2158
16:507,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,02
|Açılış
|: 7,24
|
|Önceki Kapanış
|: 7,27
|
7,32
En Düşük
7,19
BIST En Aktif Hisseler16:50
|VBTYZ
|13,72
|45.777.219
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.284.586
|% 9,73
|
|ERBOS
|142,70
|148.967.212
|% 6,65
|
|RTALB
|21,16
|203.641.385
|% 6,39
|
|IDEAS
|49,46
|21.035.955
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.191.851
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.860.375
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.220.862.716
|% 1,52
|
|THYAO
|13,41
|724.575.828
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,23
|558.164.858
|% 0,14
|
|EREGL
|18,21
|434.412.854
|% 0,89
|
|PETKM
|5,39
|420.987.680
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,27
|369.077.954
|% -0,44
|
|GARAN
|8,66
|1.220.862.716
|% 1,52
|
|PEKGY
|1,07
|115.550.542
|% -2,73
|
|EKGYO
|1,81
|158.497.781
|% -2,16
|
|PETKM
|5,39
|420.987.680
|% -0,92
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6314
|8,6340
|% -0,28
|
|Euro
|10,2510
|10,2571
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% -0,52
|
|Frank
|9,3932
|9,4498
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,34
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-10,48
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-17,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|-19,60
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-9,48
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,80
|
Seans Raporu
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