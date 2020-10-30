***BSOKE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2020 14:05
***BSOKE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BSOKE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Güneş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884886
BIST
16:571.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:578,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3841
En Düşük
8,2678
16:579,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1156
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:57507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CUSAN
|6,27
|22.049.244
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.580.973
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.673.361
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|893.437.111
|% -2,36
|
|PETKM
|4,19
|876.857.334
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,82
|739.918.691
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.854.568
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.673.361
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.918.691
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,61
|376.784.066
|% -9,04
|
|PETKM
|4,19
|876.857.334
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,04
|178.326.268
|% -5,45
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3781
|8,3841
|% 1,16
|
|Euro
|9,7899
|9,7965
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,8180
|10,8722
|% 1,34
|
|Frank
|9,1038
|9,1587
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% 1,03
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,35
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|37,75
|37,75
|-0,51
|
Seans Raporu
16:57
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17:10EMKEL
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