***BSOKE* *SELGD* *JANTS* *SKTAS* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
08.04.2021 18:27
***BSOKE******SELGD******JANTS******SKTAS******QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [BSOKE, JANTS, SKTAS, SELGD, QUAGR]
İlgili Fonlar []
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BIST Pay Endeksleri
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Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.14 maddesinde belirlenen şartları sağlayan şirket sayısının 5'e ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu kuralların 2.12 maddesi uyarınca BIST Aydın (XSAYD) Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir.
Yeni endeksin hesaplanmaya başlama tarihi 09.04.2021 başlangıç değeri ise BIST 100 endeksinin 08.04.2021 tarihli kapanış değeri olarak belirlenmiştir.
Yeni hesaplanmaya başlayacak endekste yer alacak paylar ve endeksin getiri ve alternatif kur versiyonlarının bilgisi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925608
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0354
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,56
|Açılış
|: 459,74
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1340
|8,1458
|% 0,00
|
|Euro
|9,7081
|9,7260
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1500
|11,2060
|% -0,11
|
|Frank
|8,7749
|8,8278
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1636
|2,1744
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,46
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,09
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,03
|