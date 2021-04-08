***BSOKE* *SELGD* *JANTS* *SKTAS* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









***BSOKE******SELGD******JANTS******SKTAS******QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [BSOKE, JANTS, SKTAS, SELGD, QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.14 maddesinde belirlenen şartları sağlayan şirket sayısının 5'e ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu kuralların 2.12 maddesi uyarınca BIST Aydın (XSAYD) Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir.Yeni endeksin hesaplanmaya başlama tarihi 09.04.2021 başlangıç değeri ise BIST 100 endeksinin 08.04.2021 tarihli kapanış değeri olarak belirlenmiştir.Yeni hesaplanmaya başlayacak endekste yer alacak paylar ve endeksin getiri ve alternatif kur versiyonlarının bilgisi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925608BIST