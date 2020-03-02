***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/03/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporunu ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823687BIST