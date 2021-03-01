***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.03.2021 20:42
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Aralık ayı itibariyle faaliyetlerimizi içeren Faaliyet Raporunu ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914257
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1388
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7866
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,1828
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05403,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -8,36
|Açılış
|: 403,94
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2847
|7,2861
|% -1,87
|
|Euro
|8,7736
|8,7866
|% -2,04
|
|Sterlin
|10,1085
|10,1592
|% -1,96
|
|Frank
|7,9321
|7,9799
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,88
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,40
|