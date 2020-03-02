***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler28.800 3.006 8.404 -1.959 38.251Yeni Bakiye28.800 3.006 8.404 -1.959 38.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35 -6.639 -6.674Kar Dağıtımı-1.959 1.959Yedeklere Aktarılan Tutarlar-1.959 1.959Dönem Sonu Bakiyeler28.800 2.971 8.404 -1.959 -8.598 31.577Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler28.800 2.971 8.404 -1.959 -6.639 31.577Yeni Bakiye28.800 2.971 8.404 -1.959 -6.639 31.577Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.681 2.681Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200 1.200Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)997 997Kar Dağıtımı-6.639 6.639Yedeklere Aktarılan Tutarlar-6.639Diğer6.639Dönem Sonu Bakiyeler30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ38.177 31.636FAKTORİNG GELİRLERİ16 38.177 31.636Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler28.922 27.368İskontolu28.819 26.152Diğer103 1.216Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9.255 4.268İskontolu9.135 4.088Diğer120 180FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-24.317 -17.778Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.567 -8.563Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-9.652 -3.934Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-3.325 -1.671İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.135 -2.243Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.638 -1.367BRÜT KAR (ZARAR)13.860 13.858ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -9.312 -9.163Personel Giderleri-4.785 -4.540Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-116 -24Genel İşletme Giderleri-3.530 -3.050Diğer-881 -1.549BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)4.548 4.695DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 10.638 15.738Bankalardan Alınan Faizler128 159Kambiyo İşlemleri Karı5.433 12.486Diğer5.077 3.093KARŞILIK GİDERLERİ4 -3.941 -3.431Özel Karşılıklar-3.941 -3.431DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -10.159 -24.621Kambiyo İşlemleri Zararı-10.114 -24.520Diğer-45 -101NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.086 -7.619BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.086 -7.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)1.595 980Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.595 980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.681 -6.639DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.681 -6.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.681 -6.639Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı8.621 19.118Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27.452 28.267Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-20.953 -18.151Alınan Ücret ve Komisyonlar8.331 3.337Elde Edilen Diğer Kazançlar10.617 15.735Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar19 -649 -902Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler17 -4.778 -4.512Ödenen Vergiler1.595 -843Diğer-12.994 -3.813Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.015 15.138Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-23.938 32.374Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.598 -1.209Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-158 101Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)4.923 8.106Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)17.282 -26.540Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)474 2.306Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.606 34.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10 -331 -1.791Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10 75 1.465Diğer-3.548 -623Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.804 -949FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-272Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı642 -7.972Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.325 -24.520Diğer997 -34Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.686 -32.798Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)116 509Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar678 166Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.5 794 675Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.681 -6.639DİĞER KAPSAMLI GELİRLER997 -35Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar997 -35Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.139Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)139 -43Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-281 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.678 -6.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 816 0 816 678 678GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 98.172 0 98.172 76.056 76.056Faktoring Alacakları95.255 0 95.255 72.310 72.310İskontolu Faktoring Alacakları (Net)95.255 0 95.255 71.525 71.525Diğer Faktoring Alacakları785 785Takipteki Alacaklar4 11.761 0 11.761 34.016 34.016Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -8.844 -8.844 -30.270 -30.270ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 57.711 0 57.711 54.198 54.198MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 22 0 22 5 5YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 66 0 66 46 46ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 2.993 0 2.993 1.679 1.679DİĞER AKTİFLER13 5.547 2 5.549 5.282 8 5.290ARA TOPLAM165.327 2 165.329 137.944 8 137.952SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 1.219 1.219 1.200 1.200Satış Amaçlı1.219 1.219 1.200 1.200VARLIKLAR TOPLAMI166.546 2 166.548 139.144 8 139.152YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 67.741 67.741 50.419 50.419FAKTORİNG BORÇLARI4 197 197 355 355KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR6 248 49.936 50.184 45.261 45.261İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 9.914 9.914 9.272 9.272GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR9 325 325 411 411Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı9 325 325 411 411CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 1.730 2 1.732 1.720 137 1.857ARA TOPLAM80.155 49.938 URULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLAR15 36.455 36.455 31.577 31.577Ödenmiş Sermaye30.000 30.000 28.800 28.800Sermaye Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.968 3.968 2.971 2.971Kar Yedekleri8.404 8.404 8.404 8.404Yasal Yedekler3.278 3.278 3.278 3.278Olağanüstü Yedekler5.126 5.126 5.126 5.126Kar veya Zarar-5.917 -5.917 -8.598 -8.598Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-8.598 -8.598 -1.959 -1.959Dönem Net Kâr veya Zararı2.681 2.681 -6.639 -6.639YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI116.610 49.938 166.548 93.754 45.398 139.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 139 139RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ16.892 0 16.892 15.076 15.076ALINAN TEMİNATLAR23 9.683.754 431 9.684.185 7.393.388 7.393.388VERİLEN TEMİNATLAR23 3.104 62.106 65.210 8.787 59.150 67.937TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER23 278.733 5.953 284.686 239.375 1.465 240.840NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.982.483 68.490 10.050.973 7.656.765 60.615 7.717.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823688BIST