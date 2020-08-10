***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler28.800 2.972 8.404 -1.959 -6.640 31.577Yeni Bakiye28.800 2.972 8.404 -1.959 -6.640 31.577Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4 -1.685 -1.681Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı300 300Kar Dağıtımı-6.640 6.640Yedeklere Aktarılan Tutarlar-6.640 6.640Dönem Sonu Bakiyeler29.100 2.976 8.404 -8.599 -1.685 30.196Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455Yeni Bakiye30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62 -6.928 -6.866Kar Dağıtımı2.681 -2.681Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.681 -2.681Dönem Sonu Bakiyeler30.000 4.030 11.085 -8.598 -6.928 29.589Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ16 11.880 19.535 5.207 10.125FAKTORİNG GELİRLERİ11.880 19.535 5.207 10.125Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler7.884 15.022 3.307 7.553İskontolu7.863 15.012 3.286 7.543Diğer21 10 21 10Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.996 4.513 1.900 2.572İskontolu3.943 4.475 1.859 2.550Diğer53 38 41 22FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-7.887 -12.355 -3.596 -6.690Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.491 -3.666 -1.162 -2.035Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-2.098 -5.206 -717 -2.891Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.164 -1.563 -1.146 -829İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-594 -1.080 -327 -576Diğer Faiz Giderleri0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-540 -840 -244 -359BRÜT KAR (ZARAR)3.993 7.180 1.611 3.435ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -4.278 -4.295 -1.876 -2.129Personel Giderleri-2.211 -2.209 -965 -1.092Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-72 -13 -44 -13Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.488 0 0 0Genel İşletme Giderleri-1.634 -570 -773Diğer-507 -439 -297 -251BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-285 2.885 -265 1.306DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 956 1.770 207 1.194Bankalardan Alınan Faizler51 71 32 38Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı553 548 12 489Diğer352 1.151 163 667KARŞILIK GİDERLERİ-1.007 -2.230 -515 -914Özel Karşılıklar-1.007 -2.230 -515 -914Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -8.526 -4.509 -3.733 -2.245Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-8.524 -4.483 -3.732 -2.231Diğer-2 -26 -1 -14NET FAALİYET KARI (ZARARI)-8.862 -2.084 -4.306 -659BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18 -8.862 -2.084 -4.306 -659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 1.934 399 952 379Cari Vergi Karşılığı0 0 0 11Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.934 399 952 368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-6.928 -1.685 -3.354 -280DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-6.928 -1.685 -3.354 -280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.928 -1.685 -3.354 -280Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.803 96Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri7.884 15.019Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-4.377 -10.791Alınan Ücret ve Komisyonlar3.045 4.513Elde Edilen Diğer Kazançlar339 1.770Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar139 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.490 -2.209Ödenen Vergiler8 399Diğer-745 -8.605Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.803 741Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış16.558 -30.706Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış44 -4.168Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)563 -117Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)8.088 4.188Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-18.376 31.194Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)926 350Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.606 837YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -759Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller75Diğer9 35Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-759 110FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit267 604Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.164 -1.563Diğer-7.920 4Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-9.817 -955Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.030 -8Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar816 677Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 1.846 669Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.928 -1.685 -3.354 -280DİĞER KAPSAMLI GELİRLER62 4 76 4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar62 4 76 4Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77 5 77 5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15 -1 -1 -1Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.866 -1.681 -3.278 -276Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.849 1.849 816 816GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 79.383 79.383 98.172 98.172Faktoring Alacakları76.661 76.661 95.255 95.255İskontolu Faktoring Alacakları (Net)76.661 76.661 95.255 95.255Takipteki Alacaklar10.530 10.530 11.761 11.761Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-7.808 -7.808 -8.844 -8.844ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 57.842 57.842 57.711 57.711MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 297 297 22 22YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 73 73 66 66ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 4.912 4.912 2.993 2.993DİĞER AKTİFLER13 5.697 3 5.700 5.547 2 5.549ARA TOPLAM150.053 3 150.056 165.327 2 165.329SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 1.219 1.219 1.219 1.219Satış Amaçlı1.219 1.219 1.219 1.219VARLIKLAR TOPLAMI151.272 3 151.275 166.546 2 166.548YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 50.710 50.710 67.741 67.741FAKTORİNG BORÇLARI4 760 0 760 197 197KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR6 395 57.877 58.272 248 49.936 50.184İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 10.182 0 10.182 9.914 9.914GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR9 303 0 303 325 0 325Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı303 303 325 325CARİ VERGİ BORCU0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 1.459 1.459 1.730 2 1.732ARA TOPLAM63.809 57.877 121.686 80.155 49.938 130.093SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR15 29.589 0 29.589 36.455 36.455Ödenmiş Sermaye30.000 0 30.000 30.000 30.000Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.031 0 4.031 3.968 3.968Kar Yedekleri11.085 0 11.085 8.404 8.404Yasal Yedekler3.412 0 3.412 3.278 3.278Olağanüstü Yedekler7.673 0 7.673 5.126 5.126Kar veya Zarar-15.527 0 -15.527 -5.917 -5.917Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-8.599 0 -8.599 -8.598 -8.598Dönem Net Kâr veya Zararı-6.928 0 -6.928 2.681 2.681YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI93.398 57.877 151.275 116.610 49.938 166.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ14.323 14.323 16.892 16.892ALINAN TEMİNATLAR23 9.852.010 496 9.852.506 9.683.754 431 9.684.185VERİLEN TEMİNATLAR23 3.841 68.513 72.354 3.104 62.106 65.210TAAHHÜTLER0 0 0Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0Kiralama Taahhütleri0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0Vadeli Alım Satım İşlemleriSwap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER23 275.002 2.085 277.087 278.733 5.953 284.686NAZIM HESAPLAR TOPLAMI10.145.176 71.094 10.216.270 9.982.483 68.490 10.050.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867505BIST