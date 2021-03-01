***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler28.800 3.021 -49 8.404 -1.959 -6.639 31.578TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler380 1.681 2.061Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi380 1.681 2.061Yeni Bakiye28.800 3.401 -49 8.404 -278 -6.639 33.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.023 111 2.976 4.110Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200 1.200Kar Dağıtımı-6.639 6.639Yedeklere Aktarılan Tutarlar-6.639 6.639Dönem Sonu Bakiyeler30.000 4.424 62 8.404 -6.917 2.976 38.949Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 3.907 62 8.404 -8.598 2.976 36.751TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler516 295 1.682 -295 2.198Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi516 295 1.682 -295 2.198Yeni Bakiye30.000 4.423 62 8.699 -6.916 -2.681 38.949Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.881 -40 -13.863 -10.022Kar Dağıtımı2.681 -2.681Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.681 -2.681Dönem Sonu Bakiyeler30.000 8.304 22 11.380 -6.916 -13.863 28.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ26.201 38.177FAKTORİNG GELİRLERİ26.201 38.177Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler16.767 28.922İskontolu16.657 28.819Diğer110 103Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9.434 9.255İskontolu9.375 9.135Diğer59 120FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-17.921 -24.317Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.684 -7.567Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-6.382 -9.652Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-4.390 -3.325İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.309 -2.135Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.156 -1.638BRÜT KAR (ZARAR)8.280 13.860ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.505 -9.312Personel Giderleri-4.839 -4.785Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-85 -116Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-3.448 -3.530Diğer-1.133 -881BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.225 4.548DİĞER FAALİYET GELİRLERİ11.711 10.638Bankalardan Alınan Faizler77 128Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler KarıKambiyo İşlemleri Karı4.955 5.433Diğer6.679 5.077KARŞILIK GİDERLERİ-2.413 -3.941Özel Karşılıklar-2.413 -3.941DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.753 -10.159Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriKambiyo İşlemleri Zararı-22.752 -10.114Diğer-1 -45NET FAALİYET KARI (ZARARI)-14.680 1.086BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.680 1.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)817 1.890Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi817 1.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-13.863 2.976DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-13.863 2.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.863 2.976Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-1.745 9.108Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri16.767 27.452Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-12.687 -20.953Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar7.430 8.331Elde Edilen Diğer Kazançlar6.680 10.617Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-144 -649Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.148 -4.778Ödenen Vergiler411 1.732Diğer-15.054 -12.644Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim13.551 -3.152Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-43.326 -23.938Finansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) AzalışDiğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.043 -1.598Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)26 -158Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)17.664 4.923Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)35.060 17.282Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.170 337Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.806 5.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10.11 -661 -656Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller50Diğer9 -3.548Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-661 -4.154FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.321Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı642Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.390 -3.325Diğer-17.720 997Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-11.789 -1.686Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-644 116Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar816 678Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 172 794Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-13.863 2.976DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.841 1.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.841 1.134Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.313 1.139Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49 139Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-423 -144Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.022 4.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 172 172 816 816 678 678GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 139.665 0 139.665 98.172 98.172 76.056 76.056Faktoring Alacakları136.815 0 136.815 95.255 95.255 72.310 72.310İskontolu Faktoring Alacakları (Net)136.815 136.815 95.255 95.255 71.525 71.525Diğer Faktoring Alacakları0 0 785 785Finansman Kredileri0 0 0Tüketici KredileriKredi KartlarıTaksitli Ticari KredilerKiralama İşlemleri (Net)0 0 0Finansal Kiralama AlacaklarıFaaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar12.053 12.053 11.761 11.761 34.016 34.016Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-9.203 -9.203 -8.844 -8.844 -30.270 -30.270ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 68.124 68.124 57.711 57.711 54.198 54.198MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 239 239 22 22 6 6YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 77 77 66 66 46 46ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 5.880 5.880 5.486 5.486 3.740 3.740DİĞER AKTİFLER13 8.657 3 8.660 5.548 2 5.550 5.281 8 5.289ARA TOPLAM222.814 3 222.817 167.821 2 167.823 140.005 8 140.013SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 1.219 0 1.219 1.219 1.219 1.200 1.200Satış Amaçlı1.219 1.219 1.219 1.219 1.200 1.200Durdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI224.033 3 224.036 169.040 2 169.042 141.205 8 141.213YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 103.644 103.644 67.741 67.741 50.419 50.419FAKTORİNG BORÇLARI4 223 223 197 197 355 355KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR6 954 66.894 67.848 248 49.936 50.184 45.261 45.261İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 20.236 20.236 9.914 9.914 9.272 9.272GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR9 330 0 330 325 0 325 411 411Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı330 330 325 325 411 411Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 2.828 2.828 1.730 2 1.732 1.720 137 1.857ARA TOPLAM128.215 66.894 195.109 80.155 49.938 130.093 62.177 45.398 107.575SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR15 28.927 0 28.927 38.949 0 38.949 33.638 33.638Ödenmiş Sermaye30.000 30.000 30.000 30.000 28.800 28.800Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.327 8.327 4.484 4.484 3.351 3.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri11.381 0 11.381 8.405 0 8.405 8.404 8.404Yasal Yedekler3.412 3.412 3.278 3.278 3.278 3.278Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler7.969 7.969 5.127 5.127 5.126 5.126Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-20.781 0 -20.781 -3.940 0 -3.940 -6.917 -6.917Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-6.918 -6.918 -6.916 -6.916 -277 -277Dönem Net Kâr veya Zararı-13.863 -13.863 2.976 2.976 -6.640 -6.640Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI157.142 66.894 224.036 119.104 49.938 169.042 95.815 45.398 141.213Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ18.960 18.960 16.892 16.892ALINAN TEMİNATLAR23 11.382.289 532 11.382.821 9.683.754 431 9.684.185VERİLEN TEMİNATLAR23 2.775 77.633 80.408 3.104 62.106 65.210TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER355.353 1.780 357.133 278.733 5.953 284.686NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.759.377 79.945 11.839.322 9.982.483 68.490 10.050.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914256BIST