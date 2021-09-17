***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
17.09.2021 18:37
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455
Yeni Bakiye
30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62 -6.928 -6.866
Kar Dağıtımı
2.681 -2.681 0
Dağıtılan Temettü
2.681 -2.681
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 4.030 11.085 -8.598 -6.928 29.589
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.000 8.327 11.381 -6.918 -13.863 28.927
Yeni Bakiye
30.000 8.327 11.381 -6.918 -13.863 28.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18 -9.605 -9.623
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.923 2.923
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
8.308 -8.308 0
Kar Dağıtımı
-13.863 13.863 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-13.863 13.863 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.231 1 11.381 -20.781 -9.605 22.227
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.118 11.880
FAKTORİNG GELİRLERİ
19.118 11.880
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
12.741 7.884
İskontolu
12.709 7.863
Diğer
32 21
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.377 3.996
İskontolu
6.350 3.943
Diğer
27 53
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-15.428 -7.887
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.023 -2.491
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-7.362 -2.098
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.212 -2.164
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-986 -594
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-845 -540
BRÜT KAR (ZARAR)
3.690 3.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.460 -4.278
Personel Giderleri
-2.785 -2.211
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-102 -72
Genel İşletme Giderleri
-1.960 -1.488
Diğer
-613 -507
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.770 -285
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
3.511 956
Bankalardan Alınan Faizler
36 51
Kambiyo İşlemleri Karı
2.054 553
Diğer
1.421 352
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.431 -1.007
Özel Karşılıklar
-1.431 -1.007
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.098 -8.526
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.053 -8.524
Diğer
-45 -2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.788 -8.862
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.788 -8.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
2.183 1.934
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.183 1.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-9.605 -6.928
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-9.605 -6.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.605 -6.928
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-2.986 3.825
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
12.741 7.884
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-14.707 -4.377
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.401 3.045
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.421 339
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-200 139
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.156 -2.490
Ödenen Vergiler
-6 8
Diğer
-2.480 -723
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
26.445 7.800
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
39.331 16.558
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-42 44
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
37 563
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.958 8.088
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-20.616 -18.379
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.223 926
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.459 11.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.287 -756
Diğer
11.231 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
8.944 -756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-20.236 267
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.212 -2.164
Diğer
-9.963 -7.920
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-32.411 -9.817
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8 1.052
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
172 794
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 164 1.846
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.605 -6.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-18 62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18 62
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22 77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 -15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.623 -6.866
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
164 164 172 172
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
100.267 0 100.267 139.665 0 139.665
Faktoring Alacakları
97.685 0 97.685 136.815 0 136.815
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
97.685 97.685 136.815 136.815
Diğer Faktoring Alacakları
0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
13.047 13.047 12.053 12.053
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-10.465 -10.465 -9.203 -9.203
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
70.122 70.122 68.124 68.124
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
177 177 239 239
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
79 79 77 77
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8.067 8.067 5.880 5.880
DİĞER AKTİFLER
8.965 4 8.969 8.657 3 8.660
ARA TOPLAM
187.841 4 187.845 222.814 3 222.817
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 1.219 0 1.219
Satış Amaçlı
0 1.219 1.219
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
187.841 4 187.845 224.033 3 224.036
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
81.537 81.537 103.644 103.644
FAKTORİNG BORÇLARI
259 259 223 223
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
3.034 76.772 79.806 954 66.894 67.848
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 20.236 20.236
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
456 0 456 330 0 330
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
456 456 330 330
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.546 14 3.560 2.828 2.828
ARA TOPLAM
88.832 76.786 165.618 128.215 66.894 195.109
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
22.227 0 22.227 28.927 0 28.927
Ödenmiş Sermaye
41.231 41.231 30.000 30.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1 1 8.327 8.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
11.381 0 11.381 11.381 0 11.381
Yasal Yedekler
3.412 3.412 3.412 3.412
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
7.969 7.969 7.969 7.969
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-30.386 0 -30.386 -20.781 0 -20.781
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-20.781 -20.781 -6.918 -6.918
Dönem Net Kâr veya Zararı
-9.605 -9.605 -13.863 -13.863
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
111.059 76.786 187.845 157.142 66.894 224.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
16.384 16.384 18.960 18.960
ALINAN TEMİNATLAR
21 12.328.543 631 12.329.174 11.382.289 532 11.382.821
VERİLEN TEMİNATLAR
21 3.170 86.215 89.385 2.775 77.633 80.408
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
21 326.839 1.534 328.373 355.353 1.780 357.133
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.674.936 88.380 12.763.316 11.759.377 79.945 11.839.322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964381
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