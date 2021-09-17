***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455Yeni Bakiye30.000 3.968 8.404 -8.598 2.681 36.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62 -6.928 -6.866Kar Dağıtımı2.681 -2.681 0Dağıtılan Temettü2.681 -2.681Dönem Sonu Bakiyeler30.000 4.030 11.085 -8.598 -6.928 29.589Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000 8.327 11.381 -6.918 -13.863 28.927Yeni Bakiye30.000 8.327 11.381 -6.918 -13.863 28.927Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18 -9.605 -9.623Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.923 2.923İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı8.308 -8.308 0Kar Dağıtımı-13.863 13.863 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar-13.863 13.863 0Dönem Sonu Bakiyeler41.231 1 11.381 -20.781 -9.605 22.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19.118 11.880FAKTORİNG GELİRLERİ19.118 11.880Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler12.741 7.884İskontolu12.709 7.863Diğer32 21Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.377 3.996İskontolu6.350 3.943Diğer27 53FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-15.428 -7.887Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.023 -2.491Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-7.362 -2.098Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.212 -2.164İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-986 -594Verilen Ücret ve Komisyonlar-845 -540BRÜT KAR (ZARAR)3.690 3.993ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.460 -4.278Personel Giderleri-2.785 -2.211Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-102 -72Genel İşletme Giderleri-1.960 -1.488Diğer-613 -507BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.770 -285DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3.511 956Bankalardan Alınan Faizler36 51Kambiyo İşlemleri Karı2.054 553Diğer1.421 352KARŞILIK GİDERLERİ-1.431 -1.007Özel Karşılıklar-1.431 -1.007DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.098 -8.526Kambiyo İşlemleri Zararı-12.053 -8.524Diğer-45 -2NET FAALİYET KARI (ZARARI)-11.788 -8.862BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.788 -8.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)2.183 1.934Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.183 1.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-9.605 -6.928DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-9.605 -6.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-9.605 -6.928Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-2.986 3.825Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri12.741 7.884Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-14.707 -4.377Alınan Ücret ve Komisyonlar3.401 3.045Elde Edilen Diğer Kazançlar1.421 339Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-200 139Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.156 -2.490Ödenen Vergiler-6 8Diğer-2.480 -723Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim26.445 7.800Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış39.331 16.558Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-42 44Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)37 563Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)11.958 8.088Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-20.616 -18.379Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.223 926Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı23.459 11.625YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-2.287 -756Diğer11.231 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları8.944 -756FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-20.236 267Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.212 -2.164Diğer-9.963 -7.920Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-32.411 -9.817Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8 1.052Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar172 794Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 164 1.846Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-9.605 -6.928DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-18 62Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18 62Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22 77Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4 -15Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.623 -6.866Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI164 164 172 172GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)100.267 0 100.267 139.665 0 139.665Faktoring Alacakları97.685 0 97.685 136.815 0 136.815İskontolu Faktoring Alacakları (Net)97.685 97.685 136.815 136.815Diğer Faktoring Alacakları0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar13.047 13.047 12.053 12.053Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-10.465 -10.465 -9.203 -9.203ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)70.122 70.122 68.124 68.124MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)177 177 239 239YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI79 79 77 77ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8.067 8.067 5.880 5.880DİĞER AKTİFLER8.965 4 8.969 8.657 3 8.660ARA TOPLAM187.841 4 187.845 222.814 3 222.817SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 1.219 0 1.219Satış Amaçlı0 1.219 1.219Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI187.841 4 187.845 224.033 3 224.036YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER81.537 81.537 103.644 103.644FAKTORİNG BORÇLARI259 259 223 223KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR3.034 76.772 79.806 954 66.894 67.848İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 20.236 20.236GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR456 0 456 330 0 330Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı456 456 330 330Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3.546 14 3.560 2.828 2.828ARA TOPLAM88.832 76.786 165.618 128.215 66.894 195.109SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR22.227 0 22.227 28.927 0 28.927Ödenmiş Sermaye41.231 41.231 30.000 30.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1 1 8.327 8.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri11.381 0 11.381 11.381 0 11.381Yasal Yedekler3.412 3.412 3.412 3.412Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler7.969 7.969 7.969 7.969Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-30.386 0 -30.386 -20.781 0 -20.781Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-20.781 -20.781 -6.918 -6.918Dönem Net Kâr veya Zararı-9.605 -9.605 -13.863 -13.863Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI111.059 76.786 187.845 157.142 66.894 224.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ16.384 16.384 18.960 18.960ALINAN TEMİNATLAR21 12.328.543 631 12.329.174 11.382.289 532 11.382.821VERİLEN TEMİNATLAR21 3.170 86.215 89.385 2.775 77.633 80.408TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER21 326.839 1.534 328.373 355.353 1.780 357.133NAZIM HESAPLAR TOPLAMI12.674.936 88.380 12.763.316 11.759.377 79.945 11.839.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964381BIST