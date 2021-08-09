***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaşer Faktoring A.Ş.'nin 1 Ocak – 30 Haziran 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporun'nu bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956313BIST