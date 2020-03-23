***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.03.2020 16:03
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
27/03/2020
Saati
14:00
Adresi
KÜLTÜR MAH. NİSPETİYE CAD.NO:56 AKMERKEZ B3 KULE KAT:2 ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi, 7) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 8) Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz, 20/03/2020 tarih 2020-4 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapma kararını almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831454
BIST
17:2385.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -591,80
|Açılış
|: 83.044
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|Önceki Kapanış
|: 85.796
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86.587
En Düşük
82.528
17:236,5778
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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7,1129
En Düşük
6,9716
17:23322,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 6,52
|Açılış
|: 322,35
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.237.769
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.333.345
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.873.856
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,08
|1.385.444.710
|% -5,09
|
|ASELS
|20,90
|555.369.235
|% -2,34
|
|THYAO
|7,85
|443.942.744
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,79
|326.401.892
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,75
|280.477.192
|% -9,54
|
|GARAN
|7,08
|1.385.444.710
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,79
|326.401.892
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|70.264.151
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,75
|280.477.192
|% -9,54
|
|ODAS
|1,18
|99.581.815
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6427
|7,6810
|% 0,48
|
|Frank
|6,6790
|6,7192
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7476
|1,7563
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,73
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|