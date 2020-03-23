***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih27/03/2020Saati14:00AdresiKÜLTÜR MAH. NİSPETİYE CAD.NO:56 AKMERKEZ B3 KULE KAT:2 ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi, 7) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 8) Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz, 20/03/2020 tarih 2020-4 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapma kararını almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831454BIST