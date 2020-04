***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih27/03/2020Saati14:00AdresiKÜLTÜR MAH. NİSPETİYE CAD.NO:56 AKMERKEZ B3 KULE KAT:2 ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi, 7) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 8) Kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Gündemin birinci maddesi geçildi: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER' in, oy toplayıcılığına Sn. Alkan AKKOYUN' un, tutanak yazmanlığına Sn. Cem MİMİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2019 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi: Şirketin 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve Şirketin 2019 yılı safi karından kanun ve ana sözleşme gereği tenzili gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan 2.546.685,41 TL kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye alınmasına oy birliği ile karar karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi: 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2019 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ' nin TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi: Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı sırasında hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden Atilla BAŞER (T.C. 11758362036 ), görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden İclal SERBEST (T.C. 14149282944 ) ile toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Alkan AKKOYUN (T.C. 65632289810 )' un seçilmelerine ve kendilerine bu görevleri sebebiyle herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.