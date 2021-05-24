***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/05/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih01/06/2021Saati14:30AdresiEsentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center N10 Daire 47 Şişli / İstanbulGündem1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi, 7) Şirketimizin 30.000.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 50.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6' ncı maddesinin değiştirilerek onaya sunulması, 8) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 9) Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz, 24/05/2021 tarih 2021-07 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapma kararını almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937494BIST