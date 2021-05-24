Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.05.2021 16:41



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/05/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
01/06/2021
Saati
14:30
Adresi
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center N10 Daire 47 Şişli / İstanbul
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 5) Denetçi seçimi, 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi haklarının belirlenmesi, 7) Şirketimizin 30.000.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 50.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6' ncı maddesinin değiştirilerek onaya sunulması, 8) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 9) Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz, 24/05/2021 tarih 2021-07 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapma kararını almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937494


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:561.451
Değişim :  -0,06% |  -0,93
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.452  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.442
BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 42,90 113.690.641 % 10,00  
SONME 42,50 14.501.383 % 9,99  
MERKO 6,83 18.609.971 % 9,98  
TDGYO 7,17 12.114.791 % 9,97  
SEYKM 24,94 27.737.633 % 9,96  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Dolar 8,3862 8,3884 % -0,32  
Euro 10,2541 10,2582 % -0,01  
Sterlin 11,8496 11,9090 % -0,19  
Frank 9,3276 9,3838 % -0,09  
Riyal 2,2310 2,2422 % -0,28  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 -0,64  
Altın Gr. 507 508 -1,56  
Cumhuriyet 3.354 3.404 13,00  
Tam 3.335 3.419 10,91  
Yarım 1.612 1.654 5,28  
Çeyrek 809 827 2,64  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 0,15  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,02  
B. Petrol 67,34 67,34 0,99  
Seans Raporu 16:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru