***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
07.02.2020 12:20
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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06/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulunun 06.02.2020 tarih ve 9/168 sayılı toplantısında onaylanmıştır.İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817565
BIST
12:15122.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -187,69
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:155,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:156,5652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
12:15301,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 301,45
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.312.177
|% 19,97
|
|ARENA
|12,86
|26.615.899
|% 16,80
|
|AYCES
|11,59
|5.229.882
|% 14,98
|
|LINK
|33,30
|21.148.848
|% 12,80
|
|BUCIM
|7,43
|9.098.143
|% 10,40
|
|DOKTA
|55,10
|44.112.766
|% -13,97
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|UFUK
|4,80
|18.648
|% -3,81
|
|THYAO
|14,64
|405.902.211
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,94
|276.967.628
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,16
|192.608.359
|% 0,32
|
|SISE
|5,63
|192.287.015
|% 0,72
|
|VESTL
|16,78
|190.531.668
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,22
|116.239.199
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|276.967.628
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,16
|192.608.359
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,70
|91.191.184
|% -1,16
|
|ADESE
|2,27
|119.359.331
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7222
|7,7609
|% 0,07
|
|Frank
|6,1092
|6,1460
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,78
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|3,59
|
|Yarım
|961
|986
|1,74
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|0,16
|
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