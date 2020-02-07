***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2020 12:20
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNUN SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.02.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.02.2020
Ek Açıklamalar
28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulunun 06.02.2020 tarih ve 9/168 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BF-İhraç Belgesi 06022020-9.168.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817564
BIST
13:01121.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -307,40
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
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122.812
En Düşük
121.740
13:015,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9880
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|Önceki Kapanış
|: 5,9870
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5,9905
En Düşük
5,9771
13:016,5618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,5590
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|Önceki Kapanış
|: 6,5830
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6,5817
En Düşük
6,5596
13:01302,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,40
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.349.228
|% 19,97
|
|ARENA
|13,05
|30.505.639
|% 18,53
|
|BUCIM
|7,76
|19.150.285
|% 15,30
|
|AYCES
|11,59
|5.475.289
|% 14,98
|
|LINK
|33,80
|24.758.053
|% 14,50
|
|DOKTA
|54,95
|51.995.652
|% -14,21
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,50
|74.615
|% -6,06
|
|IZTAR
|3,16
|769.115
|% -5,67
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|THYAO
|14,63
|464.519.716
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,94
|294.499.047
|% 0,00
|
|SISE
|5,63
|205.331.325
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,15
|203.008.789
|% 0,00
|
|VESTL
|16,57
|202.465.945
|% 1,84
|
|KRDMD
|2,94
|294.499.047
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|120.550.726
|% 3,39
|
|YKBNK
|3,15
|203.008.789
|% 0,00
|
|ODAS
|2,26
|133.196.301
|% 0,44
|
|KARSN
|1,84
|104.336.567
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7201
|7,7588
|% 0,04
|
|Frank
|6,1119
|6,1488
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5916
|1,5996
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,59
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,20
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