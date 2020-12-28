***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Dercelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre Şirketimiz Uzun /Kısa Vadeli notları ve görünümleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Değerlendirmeye ilişkin Basın Açıklaması ekte sunulmuştur.Uzun Dönemli Yerel Notu'nu "KR-BB+ Görünümünü "Durağan" Kısa Vadeli Yerel Notu'nu KR-B Görünümünü "Durağan" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895233BIST