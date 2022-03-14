***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2022 14:49
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/03/2022 tarih 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 35.000.000,-TL (OtuzbeşmilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010296
BIST
14:562.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,00
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
14:5614,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:5616,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0300
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2200
En Düşük
16,1200
14:56936,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,16
|Açılış
|: 936,17
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BOBET
|4,51
|47.433.789
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.053.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.951.999
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.373.180
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.176.083
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|168.878.039
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|138.313.468
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,54
|18.238.668
|% -8,49
|
|EUYO
|3,14
|1.866.122
|% -6,82
|
|THYAO
|26,76
|2.213.718.674
|% 1,29
|
|GARAN
|11,84
|1.091.838.271
|% 0,59
|
|FROTO
|266,80
|1.070.413.916
|% 9,39
|
|SISE
|13,89
|919.462.896
|% 2,66
|
|KRDMD
|14,95
|907.244.646
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,76
|559.519.811
|% 1,90
|
|ADESE
|0,72
|81.977.169
|% 5,88
|
|DOHOL
|3,24
|355.267.999
|% 1,57
|
|PETKM
|8,31
|799.176.146
|% 2,09
|
|ODAS
|1,56
|146.458.177
|% 2,63
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7862
|14,7918
|% 0,18
|
|Euro
|16,2082
|16,2413
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,2193
|19,3157
|% 0,15
|
|Frank
|15,7591
|15,8540
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% 0,27
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-18,26
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-24,00
|
|Tam
|6.149
|6.304
|-25,40
|
|Yarım
|2.972
|3.050
|-12,29
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,21
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,49
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866