***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14/03/2022 tarih 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 35.000.000,-TL (OtuzbeşmilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda 06/04/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016442BIST