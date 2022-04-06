***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2022 14:27
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/03/2022 tarih 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 35.000.000,-TL (OtuzbeşmilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda 06/04/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016442
BIST
14:332.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,72
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:3314,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:3316,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0424
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:33910,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 910,02
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KONKA
|15,09
|140.731.388
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.721.897
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.555.736
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.347.435
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.528.681
|% 9,95
|
|BOBET
|4,75
|67.435.239
|% -6,86
|
|CEOEM
|11,23
|37.082.766
|% -5,47
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,73
|175.771.380
|% -4,93
|
|GZNMI
|44,30
|14.128.761
|% -4,53
|
|THYAO
|34,86
|2.369.736.775
|% 1,04
|
|PETKM
|9,99
|1.703.669.236
|% 2,46
|
|ASELS
|25,74
|1.452.557.354
|% -1,08
|
|GARAN
|12,46
|1.183.145.439
|% -0,24
|
|TUPRS
|242,10
|1.093.814.802
|% 0,46
|
|ODAS
|2,01
|752.998.600
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|615.994.964
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.703.669.236
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,18
|593.340.044
|% -0,71
|
|AKBNK
|7,71
|828.874.571
|% 0,39
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7368
|14,7452
|% 0,22
|
|Euro
|16,0856
|16,0981
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2097
|19,3060
|% 0,07
|
|Frank
|15,7201
|15,8148
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9162
|3,9358
|% 0,04
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-2,35
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-58,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|-56,54
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-27,35
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-13,67
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,33
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48CEMAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 904, 573 adet işlem
-
14:47IDEAS
Yüzde 8.38 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 138 adet işlem
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, TKFEN
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.04 ) 2, 092
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ULUSE, PAGYO, KONKA, DOAS, TIRE