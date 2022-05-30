***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14/03/2022 tarih 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 35.000.000,-TL (OtuzbeşmilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde v