***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 17:58
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/03/2022 tarih 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 35.000.000,-TL (OtuzbeşmilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde v
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2045
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2774
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6900
En Düşük
17,4021
18:05978,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,52
|Açılış
|: 978,81
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3830
|16,3920
|% 1,24
|
|Euro
|17,6650
|17,6881
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6789
|20,7826
|% 1,41
|
|Frank
|17,0489
|17,1516
|% 1,22
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,29
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,68
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,18
|
Seans Raporu
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