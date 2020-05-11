***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon bilgilerine, yıllık faiz oranı yerine kupona denk gelen faiz oranı yazılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.01.2021Vade (Gün Sayısı) 353Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBASR12138Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 3,27 163.356,16 Evet2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 3,3 165.171,233 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,3 165.171,234 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 2,94 147.020,55Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 5.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 353 gün vadeli,29.01.2021 itfa tarihli, TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844045BIST