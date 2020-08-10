***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBASR22111 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.02.2021Vade (Gün Sayısı) 359Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBASR22111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 3,27 163.356,16 Evet2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 3,3 165.171,23 Evet3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,3 165.171,234 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 3,16 157.910,96Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 5.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 359 gün vadeli,04.02.2021 itfa tarihli, TRFBASR22111 ISIN kodlu finansman bonosunun, 2. Kupon Ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867260BIST