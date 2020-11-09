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***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.11.2020 15:42
GÜNCEL HABERLER



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBASR22111 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 359
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 3,27 163.356,16 Evet
2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 3,3 165.171,23 Evet
3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,3 165.171,23 Evet
4 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 3,16 157.910,96
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 5.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 359 gün vadeli,04.02.2021 itfa tarihli, TRFBASR22111 ISIN kodlu finansman bonosunun, 3. Kupon Ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TAVHL 15,95 330.197.629 % 10,00  
DOCO 337,70 153.386.807 % 10,00  
MARTI 2,64 17.094.304 % 10,00  
EGEEN 1.342,40 67.327.468 % 10,00  
ACSEL 18,37 19.579.886 % 10,00  
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Euro 9,5759 9,5896 % -5,30  
Sterlin 10,5785 10,6315 % -5,31  
Frank 8,8388 8,8921 % -6,24  
Riyal 2,1416 2,1523 % -5,44  
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Cumhuriyet 3.291 3.341 -271,00  
Tam 3.277 3.364 -267,28  
Yarım 1.584 1.627 -129,28  
Çeyrek 795 814 -64,65  
Gümüş.Ons 24,48 24,52 -1,10  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,61  
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