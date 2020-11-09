***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.11.2020 15:42
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 353
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR12138
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 3,27 163.356,16 Evet
2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 3,3 165.171,23 Evet
3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,3 165.171,23 Evet
4 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 2,94 147.020,55
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 5.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 353 gün vadeli,29.01.2021 itfa tarihli, TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887144
BIST